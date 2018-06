Трамп констатировал смерть CNN

Утро субботы глава Америки Дональд Трамп потратил на просмотр новостных передач и заключил, что республиканский канал Fox News создает качественный контент и честные новости, а демократический CNN обвинил во лжи и констатировал его смерть.

Американский президент отметил утреннее шоу FOX & friends, несколько самых удачных по его мнений высказываний из этой передачи он разместил на своей странице в Twitter. В основном все понравившееся Трампу цитаты касались темы расследования Демпартии о российском «вмешательстве». Ведущие утреннего шоу обвиняли демократов в растрате средств на вымышленный сговор, который ранее лидер прозвал «охотой на ведьм».

Помимо этого, глава Америки оценил обвинения ведущих в отношении экс-главы ЦРУ Джона Бреннана. Его назвали лжецом и первым руководителем ведомства, который смог настолько его дискредитировать.

Все это настолько понравилось Трампу, что отрывки данных эпизодов были размещены на его странице, а после этого президент назвал новостную редакцию республиканского телеканала великой.

На фоне грубых заявлений Fox News, демократический CNN, по мнению Трампа, сыграл в ящик.

Real @FoxNews is doing great, Fake News CNN is dead! https://t.co/1p37tPiB3v