Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики открыли музей новейшей истории ЛНР. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, музей создан для того, чтобы хранить память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых стали наши современники. Т донести ее до потомков в неискаженном виде.

В экспозиции музея представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе: фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.