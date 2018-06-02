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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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19:58   2 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Журналистку «РИА Новости» пытались завербовать СБУ

Журналистку «РИА Новости» пытались завербовать СБУ

Литовского корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, которая приехала на Украину по заданию редакции осветить процесс Вышинского, пытались завербовать сотрудники СБУ в Херсоне.

По словам журналистки, люди в штатском подошли к ней в пятницу, 1 июня, около входа в здание суда. Это произошло после того, как одна из незнакомых женщин в зале заседания начала ее обвинять в сотрудничестве с запрещенным на Украине телеканалом «Первый балтийский».

Под предлогом защиты от разъяренных украинских патриотов, девушку вывели на улицу и посадили в машину. Когда Высокович оказалась в автомобиле люди представились сотрудниками СБУ и заявили, что везут ее в отделение данного ведомства. После этого она оказалась в охраняемом административном здании за высоким забором, ее проводили в кабинет на третий этаж и устроили «допрос с пристрастием».

Трое мужчин, беседовавших с корреспондентом, не представились и лишь один из них предложил обращаться к нему по имени Алексей. Журналистка рассказала, что в основном сотрудников спецслужб интересовала ее бывшая работа на Первом балтийском канале, в штате которого она давно не состоит. Девушка объяснила, что она является сотрудником РИА Новости и приехала освещать процесс над главредом украинского издания агентства Кириллом Вышинским. После данного заявления один из представителей СБУ сказал, что при всем желании отпустить ее они не смогут, поскольку начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому ей придется подписать ряд документов.

На журналистку было оказано давление, ей угрожали арестом, однако обещали отпустить, если она честно ответит на заданные вопросы. Высокович не понимала, что именно она должна рассказать СБУ, поскольку ее репортажи на телевидении касались социальной жизни и культуры.

«Беседа» продолжалась около двух часов, но никаких протоколов составлено не было, корреспондента принудили подписать бумаги о сотрудничестве с ведомством и заставили сказать на камеру, что у нее нет претензий к СБУ. Девушке заявили, что работать она будет под псевдонимом «Мила».

В итоге Ирину отпустили и она вернулась в Литву, но задания редакции журналистке выполнить не удалось.

 

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Автор: Екатерина Розина
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