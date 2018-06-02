Истерика. Климкин разослал по всему миру письма с просьбой «давить на Россию»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин «надислав листи коллегам — министрам по всему свету, щоб тиснули на Росию». Такое заявление появилось в микроблоге дипломата в Twitter.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его адресаты должны «надавить на Россию и освободить всех». О ком идет речь, Климкин прописал в тэгах. Это активист Владимир Балух, хранивший оружие и боеприпасы, режиссер Олег Сенцов, за подготовку терактов в Крыму приговоренный к 20 годам лишения свободы, и анархист Александр Колченко также готовивший взрывы в Крыму.
В комментариях к твиту одни пользователи усомнились, что министрам всего мира есть дело до писем Климкина, другие сочли, что глава внешнеполитического ведомства Украины находится временно не в себе.