Путин назвал «Кинотавр» одним из наиболее востребованных событий в культурной жизни РФ

Глава России Владимир Путин поприветствовал всех участников открытого кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи. Президент отметил радушную атмосферу на мероприятии и назвал программу 2018 года интересной.

Полный текст приветствия Путина можно прочитать на официальном сайте Кремля.

По словам лидера, конкурс прошел яркий путь и уже имеет богатую историю. Целью форума является знакомство с новинками отечественного кинопроката. Форум проводится в Сочи, поэтому гости мероприятия смогут насладиться черноморским побережьем России, добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что «Кинотавр» остается верным собственным традициям и поддерживает начинающих режиссеров.