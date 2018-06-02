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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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18:57   2 Июня 2018
Весь мир
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«Наихудшая история США». Демократы мешают Трампу формировать кабинет

«Наихудшая история США». Демократы мешают Трампу формировать кабинет

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике политических оппонентов. По его словам, демократы в Сенате Конгресса тормозят процесс утверждения кандидатов на ключевые посты в администрации.

В еженедельном обращении согражданам американский лидер заявил, что для демократов в Сенате настало время «прекратить противиться воле американского народа».

«С самого первого дня (Трамп подразумевает 20 января 2017 года, дату инаугурации . —  прим. ИА «Политика сегодня») демократы в Сенате бесстыдно тормозили процесс утверждения талантливых людей, которые хотели бы приехать в Вашингтон, чтобы служить своей стране… Более 300 выдвинутых мною кандидатов все еще ожидают утверждения!".

По словам Трампа, демократы также блокируют меры по укреплению охраны границы. Политик отметил, что демократы делают это по двум причинам. Первая: «им все равно, сколько нелегалов пересечет границу. Второе: они боятся, что результат данных мер повысит популярность собственно Трампа и его соратников».

В заключении президент США призвал демократов работать вместе с его администрацией.

«Чтобы вновь сделать Америку великой».

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир #демократы
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