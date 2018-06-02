Массовая госпитализация: В Тольятти 15 детей проглотили гидрогелевые шарики

В городские больницы поступило 15 воспитанников детского сада. По факту развернута доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Массовая госпитализация воспитанников одного из детских садов произошла днем в пятницу, 1 июня. В больнице были зарегистрированы дети в возрасте около трех лет. Причиной обращения к медикам стала вероятность того, что дети проглотили гидрогелевые шарики. Врачи установили, что здоровью малышей ничто не грозит, поэтому вечером дети отправились домой вместе с родителями.

Следователи установили, что гидрогелевые шарики в садик принес один из воспитанников. Поскольку вещество распухает от жидкости, то если бы оно попало в организм ребенка, могло бы стать причиной кишечной непроходимости.