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18:25   2 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Киев: Вышинский не может выйти из гражданства пока находится под подозрением

Киев: Вышинский не может выйти из гражданства пока находится под подозрением

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, подозреваемый на Украине в государственной измене, не может отказаться от украинского гражданства в силу того, что ему сообщено о подозрении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

В эфире телеканала «112.Украина» Гунько пояснил, что статья 18 закона о гражданстве Украины очевидно указывает на то, что выход из гражданства невозможен, когда лицу сообщено о подозрении или существует подлежащее исполнению решение суда.

Также представитель миграционной службы отметил, что по украинскому закону о гражданстве человек, имеющей другое гражданство, «в правоотношениях с Украиной является исключительно гражданином Украины».

1 июня в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения Кирилл Вышинский, имеющий двойное гражданство, заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в освобождении.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #политика #ближнее зарубежье #вышинский #гунько
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