Разбитое корыто: Из-за выборов-2018 Собчак не досчиталась около миллиона долларов

Кандидат в президенты на президентских выборах в марте 2018 года, популярная телеведущая Ксения Собчак «потеряла ряд контрактов и ничего не приобрела». Об этом она рассказала в эфире телеканала, на котором сейчас работает.

По словам телезвезды, ее потери исчисляются сотнями тысяч долларов — около миллиона. Один из аргументов: в Instagram теледивы стало меньше рекламы, потому что рекламодателям не интересно связывать свой товар с политикой.

Также она отметила, что из-за выборов е перестали приглашать вести корпаративы.

«Эта политическая история привела к тому, что я заработала примерно на миллион долларов меньше», — призналась Собчак.

Надо отметить, по данным Forbes, заработок звезды за прошлый год составил 2,1 миллиона долларов.