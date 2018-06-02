Эхо бомбардировок Югославии: Поклонская объяснила позицию Вучича по Крыму

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в комментарии РИА Новостям назвала позицию главы Сербии по Крыму вынужденной и объяснила, почему Александр Вучич несвободен в высказываниях.

Политик напомнила о событиях 1999 года, когда войска НАТО устроили «трусливую» бомбардировку Югославии и разгромили Белград. Преступные события прошлого века привели к тому, чем сегодня сам Вучич объяснил позицию Сербии.

Напомним, сербский президент рассказал французского изданию Le Monde, что пока не может признать Крым российским лишь из-за ситуации с Косово, потому как в противном случае он поддержит независимость этого региона. Однако лидер подчеркнул, что Сербия не приняла антироссийских санкций и осуждает их.