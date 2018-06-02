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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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18:14   2 Июня 2018
Россия
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Эхо бомбардировок Югославии: Поклонская объяснила позицию Вучича по Крыму

Эхо бомбардировок Югославии: Поклонская объяснила позицию Вучича по Крыму

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в комментарии РИА Новостям назвала позицию главы Сербии по Крыму вынужденной и объяснила, почему Александр Вучич несвободен в высказываниях.

Политик напомнила о событиях 1999 года, когда войска НАТО устроили «трусливую» бомбардировку Югославии и разгромили Белград. Преступные события прошлого века привели к тому, чем сегодня сам Вучич объяснил позицию Сербии. 

Напомним, сербский президент рассказал французского изданию Le Monde, что пока не может признать Крым российским лишь из-за ситуации с Косово, потому как в противном случае он поддержит независимость этого региона. Однако лидер подчеркнул, что Сербия не приняла антироссийских санкций и осуждает их.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #крым #политика #сербия #поклонская #вучич
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