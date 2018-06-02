Скотленд-Ярд: Уровень террористической угрозы в Британии возрос

Об этом сообщил глава контртеррористического командования полиции Лондона Дин Хэйдон. По его словам, правоохранители предотвращают по теракту в месяц за последний год, а иногда больше.

Высокий уровень терроризма в Британии сохраняется с начала 2014 года, рассказал Хэйдон телеканалу Sky News.

Начальник контртеррористического отдела полиции отметил, что после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green, угроза терроризма дважды достигала критического пика. Сейчас риск по-прежнему крайне высокий, теракт может случиться в любой момент, констатировал он.

Правоохранители Британии советуют жителям королевства проявлять особое внимание. Хэйдон пообещал, что полицейские сделают все возможное для защиты мирного населения страны.