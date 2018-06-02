Малина и клубника под угрозой: Польша страдает из-за нехватки украинских работников

Без помощи работников с Украины польским плантаторам не удается собрать весь урожай ягод, передает местное радио.

Ситуацию с угрозой потери клубники разъяснил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Андрей Гайовничек. Он рассказал, что проблемы начались с момента ужесточения правил въезда в страну, теперь украинцы долго ждут согласования визы, а клубника остается в поле.

По данным Гайовничека, проблема усложнилась тем, что без украинцев нехватка рабочей силы возросла до 40 процентов.

Плантаторы заявили, что вишне и малине грозит та же учесть, что и урожаю клубники. Президент Нацассоциации производителей овощей и фруктов, от лица всех польских плантаторов обратился с просьбой смягчить правила въезда в страну для украинских наемников.

Отношения между Польшей и Украиной обострились на почве конфликта из-за непризнания Киевом бесчинств украинских националистов в период Второй мировой войны. Тогда Варшава ввела закон об уголовном преследовании за отрицание преступлений.