Мы в соц.сетях:
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
17:27   2 Июня 2018
Весь мир
532

Малина и клубника под угрозой: Польша страдает из-за нехватки украинских работников

Малина и клубника под угрозой: Польша страдает из-за нехватки украинских работников

Без помощи работников с Украины польским плантаторам не удается собрать весь урожай ягод, передает местное радио.

Ситуацию с угрозой потери клубники разъяснил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Андрей Гайовничек. Он рассказал, что проблемы начались с момента ужесточения правил въезда в страну, теперь украинцы долго ждут согласования визы, а клубника остается в поле.

По данным Гайовничека, проблема усложнилась тем, что без украинцев нехватка рабочей силы возросла до 40 процентов.

Малина и клубника под угрозой: Польша страдает из-за нехватки украинских работников

Плантаторы заявили, что вишне и малине грозит та же учесть, что и урожаю клубники. Президент Нацассоциации производителей овощей и фруктов, от лица всех польских плантаторов обратился с просьбой смягчить правила въезда в страну для украинских наемников.

Малина и клубника под угрозой: Польша страдает из-за нехватки украинских работников

Отношения между Польшей и Украиной обострились на почве конфликта из-за непризнания Киевом бесчинств украинских националистов в период Второй мировой войны. Тогда Варшава ввела закон об уголовном преследовании за отрицание преступлений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#украина #польша #политика #общество #весь мир #клубника
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
9003
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3009
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
206
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
165
Самое читаемое
Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

 НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

 Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

 Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту