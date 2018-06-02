«Саратовские авиалинии» подменят еще четыре перевозчика

Четыре авиакомпании присоединились к перевозке купивших на рейсы «Саратовских авиалиний» пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным ведомства, АО «Саратовские авиалинии» заключило соглашения о передаче своих пассажиров с девятью авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Ютэйр», «Якутия», «Руслайн», «Нордстар», «ЮВТ АЭРО» и «Турухан». Ранее Минтранс называл только «Аэрофлот», «Руслайн, «Сибирь» и «Якутию».

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» закрыла рейсы 31 мая. Пассажиров, ранее купивших билеты, будут перевозить другие авиакомпании вплоть до 13 июня, именно на этот период куплено более всего билетов — ококло девяти тысяч. Пассажиры, купившие билеты на даты после 13 июня, смогут вернуть их.