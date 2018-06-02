Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) над пляжем вдоль береговой линии на высокой скорости пролетел украинский штурмовик Су-25. Видео разместил в сети очевидец Роман Синицын.

Автор написал, что пролет штурмовика снял вчера — 1 июня. По его словам, высота полета была «предельно низкой». Он уверяет, что уже около двух недель десятки судов, следующих из Бердянска и Геническа в Мариуполь, или в обратную сторону, задерживаются или блокируются катерами ФСБ. Как выяснилось, там проходили тренировки по противовоздушной обороне Украины, которые были анонсированы вскоре после открытия Крымского моста.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали в Азовском море сейнер «Норд» под российским флагом, зарегистрированный в Керчи. После этого российские военные корабли были откомандированы на патрулирование вод Азовского моря.

Ранее американский аналитик Пол Гобл заявил, что в последние две недели мая Россия без огласки перебросила в Азовское море пять военных кораблей из Каспийской флотилии. Он выразил мнение, что это еще одна «возможность для нападения на Украину». При этом американец не учел тот факт, что Россия всего лишь принимает меры против незаконных задержаний и арестов моряков спецслужбами этой страны.