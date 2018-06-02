Сингапур может частично оплатить расходы для делегаций США и КНДР

По крайней мере, глава минобороны страны Н Эн Хэнь не исключает такой возможности. Политик сообщил об этом журналистам, говоря о предстоящей встрече 12 июня президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Министр отметил, что для Сингапура такие расходы являются лишь «малой частью» того, что хотела бы внести страна в исторический саммит. Также в стране сейчас идут консультации представителей Пхеньяна и Вашингтона. Стороны обсуждают вопросы логистики, размещения, мероприятия для лидеров государств.