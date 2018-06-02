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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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16:13   2 Июня 2018
Россия
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Княгиня Романова с цесаревичем  Георгием проехали по Крымскому мосту

Княгиня Романова с цесаревичем  Георгием проехали по Крымскому мосту

Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщили в канцелярии главы дома Романовых.

Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович пребывают в Крыму с официальным визитом до 3 июня. Визит приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в границы Российской империи

Как отметили в канцелярии, у Романовых «остались невероятные ощущения». Они признали, что Крымский мост — «жемчужина и достояние многонационального российского народа, навсегда соединившая историческую Россию».

Княгиня Романова с цесаревичем  Георгием проехали по Крымскому мосту

Крымский мост — самый протяженный в России. Его длинна — 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но строители подготовили дорожное покрытие досрочно. Уже 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста. При этом он сам проехал по нему за рулем «Камаза».

 

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #крым #политика #крымский мост #романовы
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