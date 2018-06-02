Вашингтон планировал ядерный удар по 1200 городам СССР — The National Interest

Американское издание The National Interest обнародовало документы из архива Стратегического командования ВВС США, где изложены методы и стратегии, которые помогли бы Вашингтону одержать верх в ядерной войне.

План уничтожения СССР был составлен в 1950-х годах. Тогда Пентагон поставил для себя приоритетную задачу — первыми уничтожить ВВС России. По данным The National Interest, американцы планировали осуществить подрыв водородных бомб не в воздухе, а на суше, чтобы зона поражения была как можно большей.

Самое главное: США намеревались не только ликвидировать объекты военно-воздушной инфраструктуры Советского Союза, но и нанести ущерб гражданским объектам и мирному населению, что было осознанным нарушением действовавших и в то время международных норм.