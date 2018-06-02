Саудовская Аравия грозит Катару войной из-за С-400

Покупка С-400 может закончиться войной для Катара, заявил король Саудовской Арвии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

с-400

О подготовке военный действий против Дохи он сообщил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону.

Монарх поделился опасениями, что Катар укрепляет свою воздушную оборону не в мирных целях. По его мнению, покупка российских комплексов С-400 нечет серьезную угрозу для Саудовской Аравии.

Эр-Рияд не первый раз призывает Францию воспрепятствовать совершению сделки между Россией и Катаром, напоминает французское издание Le Monde.

Ранее, в 2017 году, Россия заключила с Катаром соглашение сотрудничестве в военно-технической области.