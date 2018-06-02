Инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению на Донбасс, заявили в ЛНР
Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр», сославшееся на слова задержанного военного ВСУ Якова Веремейчика.
Собеседник издания сообщил, что командование украинской армии при содействии инструкторов из НАТО готовит солдат к наступлению на Донбасс. Также в декабре прошлого года военнослужащие побывали на Яворовском полигоне подо Львовом.
Веремейчик пояснил, что там сотрудники НАТО учили украинцев штурму городом, домов. Готовили к наступательным операциям, заключил задержанный.