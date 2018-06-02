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15:27   2 Июня 2018
Весь мир
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НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

Стремление сената США отказаться от поставок в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35 крайне беспокоит генералов Альянса — Анкара намекнула, что готова «постучаться в другие двери». Об этом пишет Business Insider.

Автор статьи написал, что Турция уже согласилась на закупку российских ракетных систем С-400. По его мнению, таким образом Москва получит возможность «влезть в оборонную систему НАТО», для которого это «станет ночным кошмаром».

Журналист отметил, что С-400 — одна из самых продвинутых платформ противоракетной обороны, предназначенная, в том числе, для уничтожения американских самолетов, полагающихся на стелс-технологии. По его мнению, решение американских парламентариев по F-35 может привести к тому, что Анкара договорится о поставках российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, что представляет серьезную угрозу для самолетов альянса.

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

Ветеран ВВС США, генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула в беседе с Business Insider отметил, что Альянс не хочет внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону. Он также заявил, что Турция не отдаст предпочтение Су-57, так как, по его мнению, в таком приобретении нет имеет смысла — «эти самолеты несовместимы с системами НАТО».

Хотя отставной генералш негативно отозвался о новой российской «сушке», в BI отметили, что фото Су-57 с парада Победы в Москве явно говорят о том, что этот истребитель является прямым конкурентом американских 22-х и 35-х «эфок».

Недавно сенат принял свою версию законопроекта об оборонной политике. В частности, документ предполагает отказ от продажи Анкаре «невидимок» F-35. Один из сенаторов пояснил, что, по его мнению, опасно передавать эти самолеты государству, которое берет на вооружение российскую систему ПВО, предназначенную как раз для того, чтобы сбивать такие самолеты.

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

Напомним, Турция подписала соглашение о покупке двух российских комплексов С-400. США и НАТО много раз выражали недовольство этими договоренностями, но Эрдоган остался непреклонен.

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Автор: Вячеслав Каширин
#нато #политика #весь мир #c-400 #f-35 #су-57
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