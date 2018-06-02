НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

Стремление сената США отказаться от поставок в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35 крайне беспокоит генералов Альянса — Анкара намекнула, что готова «постучаться в другие двери». Об этом пишет Business Insider.

Автор статьи написал, что Турция уже согласилась на закупку российских ракетных систем С-400. По его мнению, таким образом Москва получит возможность «влезть в оборонную систему НАТО», для которого это «станет ночным кошмаром».

Журналист отметил, что С-400 — одна из самых продвинутых платформ противоракетной обороны, предназначенная, в том числе, для уничтожения американских самолетов, полагающихся на стелс-технологии. По его мнению, решение американских парламентариев по F-35 может привести к тому, что Анкара договорится о поставках российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, что представляет серьезную угрозу для самолетов альянса.

Ветеран ВВС США, генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула в беседе с Business Insider отметил, что Альянс не хочет внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону. Он также заявил, что Турция не отдаст предпочтение Су-57, так как, по его мнению, в таком приобретении нет имеет смысла — «эти самолеты несовместимы с системами НАТО».

Хотя отставной генералш негативно отозвался о новой российской «сушке», в BI отметили, что фото Су-57 с парада Победы в Москве явно говорят о том, что этот истребитель является прямым конкурентом американских 22-х и 35-х «эфок».

Недавно сенат принял свою версию законопроекта об оборонной политике. В частности, документ предполагает отказ от продажи Анкаре «невидимок» F-35. Один из сенаторов пояснил, что, по его мнению, опасно передавать эти самолеты государству, которое берет на вооружение российскую систему ПВО, предназначенную как раз для того, чтобы сбивать такие самолеты.

Напомним, Турция подписала соглашение о покупке двух российских комплексов С-400. США и НАТО много раз выражали недовольство этими договоренностями, но Эрдоган остался непреклонен.