Премьеры РФ и Турции обсудили строительство АЭС «Аккую» и «Турецкого потока»

Телефонный разговор состоялся между главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и его коллегой из Турции Бинали Йылдырымым, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Политики уделили внимание обсуждению торгово-экономических отношений между странами. Основной темой переговоров стала реализация совместных проектов, включая АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток».

Стороны сошлись во мнении, что российско-турецкий диалог необходимо продолжать наращивать, поэтому договорились о взаимодействии на уровне всех ведомств и министерств.

Помимо прочего, Йылдырым поздравил Медведева с переизбранием на пост премьера, а также с наступающим национальным праздником - с Днем России.