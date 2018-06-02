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Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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14:59   2 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко нанесет впервые за 22 года визит президента Украины в Испанию

Порошенко нанесет впервые за 22 года визит президента Украины в Испанию

Поездка главы Украины Петра Порошенко в Испанию намечена на период со 2 по 4 июня. Он подчеркнул, что станет первым президентом за 22 года, который посетит Испанию с официальным визитом.

Лидер желает встретиться с королем Испании Филиппом VI, новым премьером Педро Санчесом, а также с главой конгресса депутатов Аной Марией Пастор.

Помимо он планирует провести ряд переговоров с представителями деловых кругов.

В завершении поездки Порошенко хочет пообщаться с украинской общиной в Испании и провести с ее представителями совместную молитву об установлении мира на Украине. Молитва пройдет в кафедральном соборе Альмудена, который располагается в Мадриде. 

После чего лидер отправится в Галисию на встречу с премьером данного региона Альберто Нуньесом Фейхоо.

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Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #испания
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