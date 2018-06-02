Клинцевич: Ганапольский и Киселев готовы участвовать в любых провокациях СБУ

Член Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал заявления журналистов Украины Матвея Ганапольского и Евгения Киселева, которые сообщили, что им якобы грозит «опасность».

Список из 47 сотрудников СМИ подготовила Служба безопасности Украины, находящихся в опасности. Журналисты уверены, что в этом перечне можно найти и их фамилии.

Клинцевич считает, что подобными заявлениями Ганапольский и Киселев согласились поучаствовать в любой провокации, организованной СБУ против России. Сенатор полагает, что журналисты хотят быть похожими на коллегу по цеху Аркадия Бабченко. Слова Клинцевича привел ФАН.