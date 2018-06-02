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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

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14:27   2 Июня 2018
Весь мир
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Новое правительство Каталонии вступило в полномочия. И продолжит борьбу за независимость

Новое правительство Каталонии вступило в полномочия. И продолжит борьбу за независимость

Как сообщает Reuters, прямому управлению регионом со стороны Мадрида был положен конец. Новый премьер Каталонии Ким Торра намерен провести переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее стало известно, что Торра отказался от присяги на верность королю Испании Филиппу VI. Он намерен продолжить дело опального экс-премьера Каталонии Карлеса Пучдемона, которого прокуратура Германии планирует экстрадировать в Испанию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #испания #весь мир #каталония #ким торра
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