Новое правительство Каталонии вступило в полномочия. И продолжит борьбу за независимость
Как сообщает Reuters, прямому управлению регионом со стороны Мадрида был положен конец. Новый премьер Каталонии Ким Торра намерен провести переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ранее стало известно, что Торра отказался от присяги на верность королю Испании Филиппу VI. Он намерен продолжить дело опального экс-премьера Каталонии Карлеса Пучдемона, которого прокуратура Германии планирует экстрадировать в Испанию.