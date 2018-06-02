Нефтяные компании обязались не повышать цены на топливо

Новыми мерами для сдерживания стоиомсти бензина правительство РФ избрало увеличение экспортных пошлин и введение возвратного акциза на нефть. «Инструмент стабилизации» цен на топливо был озвучен в рамках совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

На этой встрече нефтянные компании пообещали не увеличивать цены, поскольку в ином случае правительство значительно повысит пошлины на вывоз нефти и дизельного топлива, сообщает «Коммерсантъ».

Пока никаких конкретных решений по применению данных «инструментов влияния» не принималось, объяснили в аппарате Козака. На сегодняшний день в этом нет необходимости, потому что представители ФАС и Минэнерго обязались подавать еженедельный отчет о графике цен на топливо.