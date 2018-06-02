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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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14:34   2 Июня 2018
Россия
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Нефтяные компании обязались не повышать цены на топливо

Нефтяные компании обязались не повышать цены на топливо

Новыми мерами для сдерживания стоиомсти бензина правительство РФ избрало увеличение экспортных пошлин и введение возвратного акциза на нефть. «Инструмент стабилизации» цен на топливо был озвучен в рамках совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

На этой встрече нефтянные компании пообещали не увеличивать цены, поскольку в ином случае правительство значительно повысит пошлины на вывоз нефти и дизельного топлива, сообщает «Коммерсантъ».

Пока никаких конкретных решений по применению данных «инструментов влияния» не принималось, объяснили в аппарате Козака. На сегодняшний день в этом нет необходимости, потому что представители ФАС и Минэнерго обязались подавать еженедельный отчет о графике цен на топливо.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #нефть #бензин #цены #топливо
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