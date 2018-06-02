Лукашенко назвал «настоящим бандитом» задержанного помощника

Ранее милиция Белоруссии задержала помощника президента страны, испектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Как сообщает издание БЕЛТА, глава государства Александр Лукашенко назвал подозреваемого «настоящим бандитом».

Правоохранительные органы начали наблюдать за Ровнейко полтора года назад. Следствие узнало о махинациях благодаря декларации о доходах. В собственности помощника президента обнаружили около десяти автомобилей и аналогичное количество квартир. Лукашенко считает, что «обычный чиновник так жить не может».

Президент уверен, что Ровнейко платили бизнесмены Гродненской области за возможность торговать табаком. Вел себя как настоящий бандит, подчеркнул Лукашенко.