Федор Конюхов собирается потратить президентский грант на полет в стратосферу 

Путешественник Федор Конюхов намерен побить рекорд индийца и подняться на воздушном шаре в стратосферу. Президентский грант в размере 10 миллионов будет потрачен на этот проект, полет запланирован на осень 2018 года.

В интервью на радио «Говорит Москва» Конюхов рассказал, что уже в сентябре тепловой аэростат будет готов к полету, нужно будет лишь дождаться удобной погоды. Путешественник собирается обойти на 25 километров индийца, который в 2006 году поднялся на 21 километр 25 метров и спустился на землю. Рекорд будет засчитан только при определенных условиях: если спуск произойдет именно на воздушном шаре, а не на парашюте и, если шар не взорвется.

Федор подчеркнул, что его проект подразумевает создание самого большого шара в мире. Предыдущий рекордсмен поднялся с помощью аппарата, рассчитанного на 65 тысяч кубов, объем шара российского путешественника достигает 100 тысяч. Он объяснил, что спуск с такой высоты намного тяжелее подъема,поскольку шар будет тянуть в космос или рваться. В связи с данными сложностями для посадки выбрали пустынную местность в Австралии.

Конюхов получил грант на информационное сопровождение полета в стратосферу на тепловом аэростате. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте президентских грантов.