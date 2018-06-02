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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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14:11   2 Июня 2018
Россия
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Федор Конюхов собирается потратить президентский грант на полет в стратосферу 

Федор Конюхов собирается потратить президентский грант на полет в стратосферу 

Путешественник Федор Конюхов намерен побить рекорд индийца и подняться на воздушном шаре в стратосферу. Президентский грант в размере 10 миллионов будет потрачен на этот проект, полет запланирован на осень 2018 года.

В интервью на радио «Говорит Москва» Конюхов рассказал, что уже в сентябре тепловой аэростат будет готов к полету, нужно будет лишь дождаться удобной погоды. Путешественник собирается обойти на 25 километров индийца, который в 2006 году поднялся на 21 километр 25 метров и спустился на землю. Рекорд будет засчитан только при определенных условиях: если спуск произойдет именно на воздушном шаре, а не на парашюте и, если шар не взорвется. 

Федор Конюхов собирается потратить президентский грант на полет в стратосферу 

Федор подчеркнул, что его проект подразумевает создание самого большого шара в мире. Предыдущий рекордсмен поднялся с помощью аппарата, рассчитанного на 65 тысяч кубов, объем шара российского путешественника достигает 100 тысяч. Он объяснил, что спуск с такой высоты намного тяжелее подъема,поскольку шар будет тянуть в космос или рваться. В связи с данными сложностями для посадки выбрали пустынную местность в Австралии.

Федор Конюхов собирается потратить президентский грант на полет в стратосферу 

Конюхов получил грант на информационное сопровождение полета в стратосферу на тепловом аэростате. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте президентских грантов.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #воздушный шар #президентский грант #путешественник конюхов
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