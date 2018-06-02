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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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14:08   2 Июня 2018
Россия
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Качество воды. Полпред озвучил задачу нового мэра Нижнего Тагила

Качество воды. Полпред озвучил задачу нового мэра Нижнего Тагила

Первой задачей, которую предстоит решить новому мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, станет решение проблемы качества питьевой воды. Об этом на встрече с журналистами заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном сложении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Временно исполняющим был назначен Сергей Носов, возглавлявший Нижний Тагил с 2012 года. Врио мэра Нижнего Тагила стал первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.

Ранее сенатор от региона Эдуард Россель заявил об отсутствии у него сомнений в том, что новым мэром — «без разницы выбирать ли будут, либо назначать» — станет именно Пинаев.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #нижний тагил #пинаев #холманских
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