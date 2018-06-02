Качество воды. Полпред озвучил задачу нового мэра Нижнего Тагила

Первой задачей, которую предстоит решить новому мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, станет решение проблемы качества питьевой воды. Об этом на встрече с журналистами заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном сложении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Временно исполняющим был назначен Сергей Носов, возглавлявший Нижний Тагил с 2012 года. Врио мэра Нижнего Тагила стал первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.

Ранее сенатор от региона Эдуард Россель заявил об отсутствии у него сомнений в том, что новым мэром — «без разницы выбирать ли будут, либо назначать» — станет именно Пинаев.