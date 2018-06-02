Падение неопознанного небесного тела было снято в Китае

В провинции Юньнань на юго-западе Китая в течение двух секунд пересек небесный свод предмет, который разные эксперты называют кто метеоритом, кто «болидом». Видео выложила шазета Peoples Daily China в Twitter.

На кадрах отчетливо видно, как ночное небо освещается ярким светом, после чего светящийся шар падает вниз и тухнет. Просмотревшие видео эксперты единогласно заявили о невозможности подтвердить, что падал метеорит. В то же время они не готовы утверждать, что небесное тело было болидом.

Агентство отметило, что похожий феномен можно было наблюдать в округах Цзинхун и Симао. И там, и там очевидцы утверждали, что видели падение метеорита. При этом небо также на короткий промежуток времени осветилось.