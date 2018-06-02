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13:41   2 Июня 2018
Весь мир
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Первый вице-премьер Армении оправдался за полет на «борту номер один»

Первый вице-премьер Армении оправдался за полет на «борту номер один»

Армяне осудили первого вице-премьера Армении за полет на саммит СНГ на правительственном самолете. Арарат Мирзоян объяснил, что «борт номер один» ему потребовался для экономии времени. 

Жители Армении усомнились в необходимости лететь правительственном самолетом на Совет премьеров стран СНГ в Душанбе.

Вернувшись с мероприятия Мирзоян ответил на критику в Facebook. Он объяснил, что в случае, если бы армянская делегация не воспользовалась «бортом номер один», то вся делегация из 20 человек летела бы на разных самолетах и с пересадками. Потребовались бы дополнительные расходы на питание и гостиницы: сумма полета была бы такой же, а времени ушло бы в два раза больше, заключил политик.

Мирзоян признался, что не хотел терять рабочего времени, поэтому воспользовался самолетом. 

Он подчеркнул, что экономия средств остается приоритетной задачей правительства. В завершении обращения вице-премьер подписался «смиренным слугой» (народа — прим.ред.)

Однако государственному деятелю не удалось убедить общественность, поэтому в социальной сети до сих пор продолжаются обсуждения данного инцидента.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #армения #общество #весь мир #борт номер один #мирзоян
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