МИД РФ и Турции обсудили противостояние организованной преступности в Анкаре
Встреча дипломатов состоялась в Анкаре, основной темой переговоров стали совместные контртеррористические действия и противостояние экстремизму и преступности, сообщает пресс-служба МИД России.
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов нанес визит в Анкару для участия в межведомственных консультациях. Его принял турецкий коллега Каан Эсенера. Дипломаты обменялись мнениями об актуальных террористических угрозах и договорились о двустороннем сотрудничестве между странами на международной арене и по линии ведомств.