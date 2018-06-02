Лидер социал-рабочей партии возглавил правительство Испании
После того как испанский парламент отказал в доверии правительству страны во главе с Мариано Рахоем в доверии, пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.
Агентство El Mundo процитировало слова Санчеса, произнесенные во время присяги:
«Клянусь добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства. Преданно королю соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции как основного закона государства».