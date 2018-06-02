Кот выжил. Сбросивший с 16 этажа кота и убивший кошку мужчина предстанет перед судом
Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении москвича, убившего кошку и сбросившего кота с 16 этажа. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Москве.
По данным ведомства, 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры, расположенной на 16 этаже. После этого задержанный умертвил сиамскую кошку.
Рыжик, по данным пресс-службы МВД, выжил. Его приютили соседи задержанного. Сам он объяснил свой поступок тем, что был не в состоянии содержать животных.
В отношении задержанного, привлеченного по статье о жестоком обращении с животными, избранна мера пресечения в виде подписки о невыезде.