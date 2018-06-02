Лавров обсудит с главой Руанды вопросы противодействия терроризму 

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с руандским коллегой Луиз Мушикивабо и лидером страны Полем Кагаме тему противостояния экстремизму и подавлению терроризма,сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ларов нанесет официальный визит в Руанду и обсудит с коллегой и президентом международную повестку дня. Основной темой переговоров станет контртеррористические действия. Политики уделят внимание вопросу миротворческих миссий в Африке, а также урегулированию конфликтов в горячих точках региона.

В ходе визита политики планирует обсудить развитие и наращивание торгово-экономических отношений между Россией и Руандой. Особенно перспективными областями для контактов признаны энергетика, сельское хозяйство и геологоразведка.