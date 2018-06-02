Сингапур способствует успешному проведению саммита КНДР-США

Правительство Сингапура готовится ко встречи на высшем уровне между США и Северной Кореей. По словам главы Минобороны Н Эн Хэнь, в республике делают все возможное для того, чтобы переговоры Ким Чен Ына с Трампом состоялись.

Министр отметил, что в организации саммита участвуют многие ведомства страны и процесс организации встречи идет в положительном ключе. Он подчеркнул, что диалог между Америкой и Северной Кореей - это наиболее конструктивное решение проблем. Переговоры приведут к конкретным шагам вперед, добавил он.

В пятницу, 1 июня, американский лидер вновь подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится как и предпалагалось ранее 12 июня. Однако Трамп заявил, что не будет заключать с КНДР никаких соглашений.