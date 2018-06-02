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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
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12:19   2 Июня 2018
Весь мир
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Сингапур способствует успешному проведению саммита КНДР-США

Сингапур способствует успешному проведению саммита КНДР-США

Правительство Сингапура готовится ко встречи на высшем уровне между США и Северной Кореей. По словам главы Минобороны Н Эн Хэнь, в республике делают все возможное для того, чтобы переговоры Ким Чен Ына с Трампом состоялись.

Министр отметил, что в организации саммита участвуют многие ведомства страны и процесс организации встречи идет в положительном ключе.  Он подчеркнул, что диалог между Америкой и Северной Кореей - это наиболее конструктивное решение проблем. Переговоры приведут к конкретным шагам вперед, добавил он.

В пятницу, 1 июня, американский лидер вновь подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится как и предпалагалось ранее 12 июня. Однако Трамп заявил, что не будет заключать с КНДР никаких соглашений.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #общество #весь мир #сингапур
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