Санкции против компаний ЕС: США готовы противостоять строительству «Северного потока 2»

Вашингтон готов использовать любые средства в противостоянии строительству российского трубопровода. Новым инструментом США против «Северного потока 2» могут стать санкции против европейских компаний.

Ограничения должны ударить по всем компаниям, которые задействованы или заинтересованы в строительстве газопровода, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

Автор статьи пишет, что в первую очередь в черный список попадут немецкие компании. По данным источников, у правительства США есть и другие методы блокировки проекта, однако применение санкций наиболее вероятно.

Собеседник издания подчеркнул, что администрация Трампа готова противостоять «Северному потоку 2» любыми способами.