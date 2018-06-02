Сколь веревочка не вейся. ФСБ задержала убийцу Деда Хасана

Сотрудники ФСБ задержали наемного убийцу, который в 2013 году застрелил одну из самых одиозных фигур криминального мира России — Деда Хасана. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Mash.

По данным ресурса, киллер задержан — крайне редкий случай поимки исполнителя столь громкого заказа.

Киллер подкараулил Деда Хасана возле ресторана в центре Москвы, заняв позицию в доме напротив. После расстрела авторитета он сумел уйти и от охраны убитого, и от силовиков. Более пяти лет снайперу удавалось оставаться непойманным.

Им оказался уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир Оглы. Все последнее время проживал на северо-западе Москвы. Для связи пользовался сим-картами операторов из Казахстана.