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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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11:50   2 Июня 2018
Россия
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Сколь веревочка не вейся. ФСБ задержала убийцу Деда Хасана

Сколь веревочка не вейся. ФСБ задержала убийцу Деда Хасана

Сотрудники ФСБ задержали наемного убийцу, который в 2013 году застрелил одну из самых одиозных фигур криминального мира России — Деда Хасана. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Mash.

По данным ресурса, киллер задержан — крайне редкий случай поимки исполнителя столь громкого заказа.

Киллер подкараулил Деда Хасана возле ресторана в центре Москвы, заняв позицию в доме напротив. После расстрела авторитета он сумел уйти и от охраны убитого, и от силовиков. Более пяти лет снайперу удавалось оставаться непойманным.

Сколь веревочка не вейся. ФСБ задержала убийцу Деда Хасана

Им оказался уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир Оглы. Все последнее время проживал на северо-западе Москвы. Для связи пользовался сим-картами операторов из Казахстана.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #фсб #криминальная хроника #киллер #дед хасан
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