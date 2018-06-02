Отставка в обмен на свободу. Губернатор Миссури сложил полномочия 

В отношении экс-губернатора штата Миссури Эрика Грейтенса ранее были выдвинуты обвинения в организации хищения и нарушении права на неприкосновенность личной жизни. Политик заключил сделку со следствием.

Грейтенс анонсировал собственную отставку в пятницу, 1 июня, он передал пост своему заместителю - Майклу Парсону, с которым ранее работал более 10 лет.

Перед тем, как сложить полномочия, экс-губернатор подписал ряд прошений о помиловании заключенных, которые состояли в тюрьмах штата. Пресс-служба политика распространила информацию о его успехах в ходе пребывания в должности. Сам Грейтенс считает, что достиг больше предшественников. По его словам, теперь жители штата смогут «оглядываться назад с гордостью и смотреть в будущее с уверенностью».

Напомним, правоохранительные органы обвинили бывшего губернатора после скандальной новости, что он угрожал любовнице из-за того, что она могла раскрыть их связь. Грейтенс сделал пикантный снимок женщины и пообещал распространить его, в случае разглашения их отношений. Экс-губернатор признался во внебрачной связи, но факт угроз любовнице отрицал.

Помимо этого его обвиняли в хищении, используя служебное положение: с помощью электронного оборудования и списка доноров благотворительной организации.

Грейтенс заявил, что уйдет в отставку за пару дней до того как окончательно сложил полномочия. Политик заключил сделку со следствием и после его ухода прокуратура округа Сент-Луис отозвала обвинения.