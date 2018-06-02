Под стражу. Вице-мэра Томска привлекли за превышение полномочий

Советский районный суд Томска принял решение о заключении замглавы администрации Томска Владимира Костюкова под стражу. Об этом сообщил «Интерфакс».

Накануне Костюкову было предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Санкция предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы на срок.

По данным следствия, будучи начальником городского департамента капстроительства Костюков 31 декабря 2016 года подписал акты выполненных работ АО «Газсервис». Цена вопроса: 43 миллино рублей. Деньги были «освоены», но работы не выполнены. Как выяснили следователи, при исполнении контракта в документы были внесены завышенные данные об объемах завезенного песка, предназначенного для строительства объектов инфраструктуры промышленного парка в Томске.

Следствию пока не удалось установить все обстоятельства дела, так как некоторое время назад в «Газсервисе» произошел пожар, в результате которого сгорела значительная часть документов.

В ходе судебного заседания А.Ткаченко сообщил о показаниях бывшего вице-мэра Томска Александра Цымбалюка. По словам последнего, в администрации Томска обвиняемого характеризуют как грамотного, целеустремленного и стрессоустойчивого руководителя.

Костюков вступил на пост вице-мэра в декабре 2017 года. До этого руководил департаментом капитального строительства. До перехода в мэрию — главный инженер АО «Газсервис». Также возглавлял строительную компанию «КСВ-Групп» и УК «Магистраль».