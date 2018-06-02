СМИ: Поиски подлодки «Сан-Хуан» могут возобновиться

Для продолжения поисков пропавшей год назад подлодки правительство Аргентины обратилось к испанской компании Igeotest Geosciences (IG).

По версии издания Clarin, глава Минобороны Аргентины Оскар Агуад анонсировал завершение присуждения контракта. В течение пяти дней у компаний, которые предлагали проекты есть время для выдвижения протеста, по истечению данного срока контракт будет заключен и стартуют поиски подлодки.

Бюджет поисковой операции составляет порядка 3,7 миллионов долларов: IG планирует искать подлодку с помощью подводного беспилотника. Транспортировкой аппарата займется Нацсовет научно-технических исследований (CONICET), который предоставит для этого специальный корабль.

Кроме IG в конкурсе приняли участие еще восемь компаний, если они не выдвинут весомых возражений и более интересных предложений, контракт будет заключен в ближайшие дни и поисковые работы начнутся уже в июне. Однако члены семей экипажа «Сан-Хуана» раскритиковали столь длительный процесс возобновления поисков субмарины.

Компания IG показала отличные технические характеристики и выдвинула приемлемую стоимость за работу, поэтому выбор правительства пал на нее, отмечается на сайте с гостендерами.

Напомним, «Сан-Хуан» пропал 15 сентября прошлого года, связь с судном была потеряна во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. При последнем сеансе связи с кораблем, связисты сообщили об аварии. Среди экипажа субмарины находилась первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик, всего на борту присутствовало 44 человека.

После 15 дней после исчезновения «Сан-Хуана» аргентинские власти прекратили операцию по спасению экипажа, но поиск субмарины должен был продолжиться.