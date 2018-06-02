России по силам стать пятой экономикой мира — инвестор из США

Такое мнение выразил известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя майские указы президента РФ Владимира Путина.

Страны, которые поддерживали предпринимателей, всегда оставались успешными, приводят слова эксперта РИА Новости. У России появится большой потенциал, если это произойдет.

Роджерс отметил, что Москва за последние два года сделала экономику более открытой. В этой области никакая другая страна не делала больше, даже Китай и США, подчеркнул инвестор. Рубль отпущен «в свободное плавание», а госдолг небольшой.