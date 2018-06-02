Мосгордума: Голосование на выборах мэра Москвы состоится 9 сентября
Соответствующее постановление было принято на заседании Мосгордумы в субботу. Выборы назначены на единый день голосования в воскресенье, 9 сентября.
Постановление вступило в силу в день принятия, передает корреспондент ТАСС слова главы Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Председатель ведомства объяснил, что с этого момента происходит официальное начало избирательной кампании.
Большая часть московских депутатов поддержали принятие документа.