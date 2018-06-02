ЕС предлагает предотвратить «проникновение» РФ в страны Восточной Европы

Евросоюз намерен противостоять российскому «проникновению» в страны южного и восточного региона, включая Польшу и государства Прибалтики, соответствующая информация указана в отчете комитета по иностранным делам Европарламента.

В документе об отношениях альянса с НАТО, европейская сторона выражает опасения в связи с «агрессивными шагами» РФ.

Союз пытается противостоять гибридным или обычным методам якобы российского вмешательства в страны восточного фланга, подчеркивается в протоколе.

Однако в тексте говорится о необходимости укрепления диалога в отношении России.