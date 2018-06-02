Вучич: Сербия не признает Крым российским из-за Косово

Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело издание Le Monde.

Если бы Белград все-таки признал принадлежность Крыма России, то тем самым поддержал бы независимость Косово. Среди постоянных членов СБ ООН целостность Сербии не отрицает только российская сторона, отметил Вучич.

Четыре года назад Белград не поддержал санкций против Москвы. Сербский лидер надеется, что отношения с Россией изменяется через пять-шесть лет, поскольку Белград намерен развивать торговые отношения и традиционные связи с Москвой.