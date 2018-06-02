Около 400 тысяч звонков поступило к прямой линии с Путиным

К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило уже почти 400 тысяч звонков и 165 тысяч сообщений. Россияне готовят вопросы лидеру государства.

В этом году прямая линия пройдет в новом формате, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ. По данным организаторов мероприятия, на утро субботы, 2 июня, зафиксировано 394964 звонков, 164229 SMS-сообщений и 14680 MMS-сообщений.

Многие граждане страны прислали видео послания к лидеру, таких поступило порядка 5,4 тысяч. С помощью социальных сетей к Путину обратились 14765 человек и 61100 – на официальном сайте мероприятия.

Прямая линия с российским лидером стартует в 12.00 в четверг, 7 июня.