Путин утвердил концепцию по противодействию финансирования терроризма
Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.
Концепция отмечает основные риски в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Согласно документу, государство усовершенствует систему отслеживания трат денег из бюджета при закупке товаров, работ и услуг для госнужд. Гражданам с непогашенной судимостью запретят быть бенефициарами для компаний, работающих только с денежными средствами.