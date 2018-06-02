Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства
Об этом сообщило агентство ЦТАК.
Декларация, подписанная в Пханмунджоме, обязана выполняться, отмечается в комментарии издания. Обе стороны должны работать над созданием комфортных условий для реализации прописанных в документе пунктов.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали декларацию по итогам встречи, состоявшейся 27 апреля 2018 года на границе двух государств. Политики решили добиться денуклеаризации полуострова и улучшить отношения между странами.