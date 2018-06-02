Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Вице-премьер, полпред главы РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что гостей из Северной Кореи ждут на осеннем Восточном экономическом форуме в приморском городе Владивостоке.

Официального подтверждения делегации еще нет, но о ее прибытии говорили еще в конце апреля после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с замминистра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гыном.

Трутнев сказал, что все соседние страны, тех, кто заинтересован в сотрудничестве с российской стороной, ждут на форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября.

По его словам, будет аншлаг. Рассматривают вариант с использованием кают океанского лайнера для размещения некоторой части гостей.