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9:20   2 Июня 2018
Россия
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Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Вице-премьер, полпред главы РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что гостей из Северной Кореи ждут на осеннем Восточном экономическом форуме в приморском городе Владивостоке.

Официального подтверждения делегации еще нет, но о ее прибытии говорили еще в конце апреля после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с замминистра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гыном.

Трутнев сказал, что все соседние страны, тех, кто заинтересован в сотрудничестве с российской стороной, ждут на форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября.

По его словам, будет аншлаг. Рассматривают вариант с использованием кают океанского лайнера для размещения некоторой части гостей.

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Автор: Анастасия Аои
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