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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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8:59   2 Июня 2018
Весь мир
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Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Японский вице-премьер, министр финансов Таро Асо заявил, что Япония считает неприемлемым решение американской стороны, касающееся повышения тарифов на ввоз алюминия и стали; она может оспорить его правомерность через Всемирную торговую организацию.

Kyodo сообщает, что на сегодняшний день окончательное решение на этот счет не приняли, но обращение в ВТО не исключено.

Ранее стало известно, что правительство Канады уже обратилось в ВТО из-за пошлин со стороны Америки. Оно намерено взаимодействовать с государствами, решившими оспаривать введение повышенных пошлин.

Для стран Евросоюза, Мексики и Канады повышенные тарифы на ввоз стали и алюминия стали действовать с 1 июня. 

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #япония #сталь #весь мир #вто #пошлины #алюминий #таро асо
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