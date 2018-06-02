Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Японский вице-премьер, министр финансов Таро Асо заявил, что Япония считает неприемлемым решение американской стороны, касающееся повышения тарифов на ввоз алюминия и стали; она может оспорить его правомерность через Всемирную торговую организацию.

Kyodo сообщает, что на сегодняшний день окончательное решение на этот счет не приняли, но обращение в ВТО не исключено.

Ранее стало известно, что правительство Канады уже обратилось в ВТО из-за пошлин со стороны Америки. Оно намерено взаимодействовать с государствами, решившими оспаривать введение повышенных пошлин.

Для стран Евросоюза, Мексики и Канады повышенные тарифы на ввоз стали и алюминия стали действовать с 1 июня.