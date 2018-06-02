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8:39   2 Июня 2018
Весь мир
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Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Охранная служба нацзаповедника Лос-Падрес сообщила, что крупнейший по площади (1140 квадратных километра) лесной пожар полностью потушили в Калифорнии только спустя шесть месяцев.

Пожар «Томас» взял начало в округе Вентура 4 декабря прошлого года и лишь недавно его объявили ликвидированным. Однако с последствиями пламени предстоит справляться еще некоторое время. Оно уничтожило и повредило больше тысячи зданий. Два человека погибли. 

По данным на 29 мая, на площади свыше 2,8 тысяч гектаров в некоторых российских регионах горят леса. Накануне сообщили, что пожар в национальном парке «Зов тигра» (Приморье) локализовали задействовав 23 пожарных специалиста.

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Автор: Анастасия Аои
#пожар #происшествия #калифорния #общество #томас #заповедник #лос-падрес #природный пожар
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