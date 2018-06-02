Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Охранная служба нацзаповедника Лос-Падрес сообщила, что крупнейший по площади (1140 квадратных километра) лесной пожар полностью потушили в Калифорнии только спустя шесть месяцев.

Пожар «Томас» взял начало в округе Вентура 4 декабря прошлого года и лишь недавно его объявили ликвидированным. Однако с последствиями пламени предстоит справляться еще некоторое время. Оно уничтожило и повредило больше тысячи зданий. Два человека погибли.

По данным на 29 мая, на площади свыше 2,8 тысяч гектаров в некоторых российских регионах горят леса. Накануне сообщили, что пожар в национальном парке «Зов тигра» (Приморье) локализовали задействовав 23 пожарных специалиста.